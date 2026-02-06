La FDA va prendre des mesures à l'encontre des entreprises qui commercialisent des "médicaments copiés illégalement", déclare le commissaire de la FDA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La Food and Drug Administration (FDA) prendra des mesures rapides contre les entreprises qui commercialisent en masse des "médicaments copiés illégalement" en prétendant qu'ils sont similaires à des produits approuvés par la FDA, a déclaré jeudi Marty Makary, commissaire de la FDA.