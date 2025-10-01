La FDA refuse d'approuver le traitement de Fortress Bio et Zydus pour une maladie pédiatrique rare

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La Food and Drug Administration américaine a refusé mercredi d'approuver le médicament de Fortress Biotech FBIO.O et du fabricant indien Zydus Lifesciences ZYDU.NS pour un type de maladie génétique rare chez les enfants, a déclaré Fortress.