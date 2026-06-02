La FDA refuse d'approuver le traitement contre le TDAH de Cingulate en raison de problèmes liés à la fabrication

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Le développeur de médicaments Cingulate

CING.O a déclaré mardi que la Food and Drug Administration (FDA) américaine avait refusé d'approuver son médicament destiné au traitement du trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité, invoquant des préoccupations liées à la fabrication.

Dans sa lettre de réponse complète, la FDA n'a soulevé aucune préoccupation concernant la sécurité ou l'efficacité du médicament, a déclaré Cingulate.

Le médicament, le CTx-1301, est conçu pour traiter ce trouble neurodéveloppemental, qui peut entraîner une inattention persistante, une hyperactivité et un comportement impulsif, touchant souvent les enfants et se prolongeant à l'âge adulte.

Ce comprimé à prise unique quotidienne, à base de dexméthylphénidate, un ingrédient utilisé dans plusieurs médicaments approuvés contre le TDAH, vise à améliorer l'attention et à réduire l'impulsivité.

Cingulate a déclaré qu'elle prévoyait de soumettre rapidement les informations demandées à la FDA.

"Notre priorité immédiate est de finaliser le CMC (chimie, fabrication et contrôles) et nous pensons que les demandes en suspens seront traitées rapidement alors que nous avançons efficacement vers une nouvelle soumission", a déclaré Shane Schaffer, directeur général de Cingulate.

La société a ajouté qu'elle disposait de près de 30 millions de dollars de trésorerie, qui devraient lui permettre de financer le processus de resoumission et ses activités jusqu'en 2027.

Le dexméthylphénidate appartient à une classe de médicaments stimulants qui agissent en augmentant l'activité de la dopamine et de la noradrénaline, des neurotransmetteurs impliqués dans l'attention et le comportement.

S'il est approuvé, ce médicament ferait son entrée sur un marché très concurrentiel du TDAH, qui comprend des traitements tels que le Vyvanse de Takeda Pharmaceutical 4502.T et le Concerta de Johnson & Johnson JNJ.N .

Un médicament similaire, le Focalin XR de Novartis NOVN.S , utilise le même principe actif, le dexméthylphénidate, mais avec une libération en deux phases seulement.

Cingulate vise à remédier à la perte d'efficacité observée en milieu de journée avec les traitements existants et à améliorer potentiellement l'observance.