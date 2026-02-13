 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

La FDA refuse d'approuver le médicament de Disc Medicine contre les maladies rares
information fournie par Reuters 13/02/2026 à 23:05

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'un commentaire d'analyste aux paragraphes 8 et 11, et d'actions au paragraphe 12) par Sneha S K

Disc Medicine IRON.O a déclaré vendredi que la Food and Drug Administration américaine a refusé d'approuver son médicament pour traiter une maladie génétique rare.

Le médicament, la bitopertine, était examiné dans le cadre du programme national de bons de priorité de la FDA, qui accélère le processus en le ramenant à un ou deux mois au lieu des 10 à 12 mois habituels.

Reuters avait rapporté en exclusivité le mois dernier que les examinateurs de la FDA avaient repoussé de deux semaines l'examen de la bitopertine en raison d'inquiétudes concernant les données d'essai et le risque d'abus.

Ce retard est dû au fait que l'agence se demande si le temps passé au soleil sans douleur - un objectif secondaire de l'essai - est une mesure statistiquement solide de l'efficacité, ou si d'autres biomarqueurs peuvent justifier l'approbation du produit, avait rapporté Reuters.

La société testait la bitopertine comme traitement de la protoporphyrie érythropoïétique, une maladie du sang qui rend les patients extrêmement sensibles à la lumière du soleil.

Cette maladie entraîne une accumulation de protoporphyrine dans le sang, ce qui se traduit par une sensibilité extrême à la lumière du soleil, qui peut provoquer des réactions cutanées douloureuses.

Disc a déclaré que l'agence avait conclu que les deux essais à mi-parcours ne montraient pas de lien clair entre la réduction des niveaux de protoporphyrine des patients et leur tolérance à la lumière du soleil.

"La décision reste surprenante, même si les médias l'ont signalée à l'avance, et s'ajoute aux preuves des turbulences internes de l'agence et d'un changement significatif dans les normes d'approbation des thérapies pour les maladies rares", a déclaré Danielle Brill, analyste chez Truist.

Vendredi, la société a déclaré que la question soulevée par l'organisme de réglementation était "facilement résoluble", car elle attend les résultats de son étude de phase avancée au quatrième trimestre.

Disc prévoit de répondre à la lettre de rejet de la FDA une fois que l'étude de phase avancée sera terminée et attend une mise à jour de la décision de la FDA d'ici la mi-2027.

Le rejet n'est pas la fin du monde pour Disc, a déclaré Brill, ajoutant que l'essai de phase finale, s'il est positif, devrait soutenir l'approbation complète.

Les actions de la société sont restées stables dans les échanges après bourse, après avoir clôturé en baisse de 21 %.

Valeurs associées

DISC MEDICINE
56,0150 USD NASDAQ -21,82%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank