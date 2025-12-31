 Aller au contenu principal
La FDA refuse d'approuver le médicament de Corcept pour un trouble hormonal rare
information fournie par Reuters 31/12/2025 à 14:14

La Food and Drug Administration (FDA) a refusé d'approuver le médicament de Corcept Therapeutics

CORT.O pour le traitement d'un trouble hormonal rare, a déclaré la société mercredi.

La société a déclaré que la FDA ne pouvait pas parvenir à une évaluation favorable des avantages et des risques de son traitement bloquant les hormones, connu sous le nom de relacorilant, sans que Corcept ne fournisse des preuves supplémentaires de son efficacité.

"Nous rencontrerons la FDA dès que possible pour discuter de la meilleure voie à suivre", a déclaré Joseph Belanoff, directeur général de Corcept.

La société testait le relacorilant comme traitement pour les patients souffrant d'hypertension secondaire à l'hypercortisolisme.

L'hypercortisolisme, également connu sous le nom de syndrome de Cushing, survient lorsque l'organisme est exposé à une forte activité du cortisol.

