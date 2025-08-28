La FDA recommande une surveillance accrue des patients atteints de la maladie d'Alzheimer traités par Leqembi, un médicament de Biogen

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
La Food and Drug Administration (FDA) a déclaré jeudi qu'elle recommandait une surveillance supplémentaire par imagerie par résonance magnétique avant la troisième perfusion pour les patients atteints de la maladie d'Alzheimer qui prennent le médicament Leqembi de Biogen
