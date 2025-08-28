 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
La FDA recommande une surveillance accrue des patients atteints de la maladie d'Alzheimer traités par Leqembi, un médicament de Biogen
information fournie par Reuters 28/08/2025 à 20:11

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La Food and Drug Administration (FDA) a déclaré jeudi qu'elle recommandait une surveillance supplémentaire par imagerie par résonance magnétique avant la troisième perfusion pour les patients atteints de la maladie d'Alzheimer qui prennent le médicament Leqembi de Biogen

