La FDA nomme Tracy Høeg directrice intérimaire du segment d'évaluation des médicaments
information fournie par Reuters 04/12/2025 à 01:12

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La Food and Drug Administration (FDA) a annoncé mercredi qu'elle avait nommé Tracy Beth Høeg directrice intérimaire du Center for Drug Evaluation and Research (Centre d'évaluation et de recherche sur les médicaments), à la suite de l'annonce du départ à la retraite de Richard Pazdur, quelques semaines seulement après son entrée en fonction.

Richard Pazdur, le chef vétéran de l'oncologie au sein de l'agence de réglementation, a pris ses fonctions le 11 novembre, après la démission de George Tidmarsh, dont la conduite personnelle suscitait de vives inquiétudes.

