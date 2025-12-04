La FDA nomme Tracy Hoeg directrice intérimaire du centre d'évaluation des médicaments

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour avec commentaires et contexte à partir du paragraphe 3)

La Food and Drug Administration (FDA) a annoncé mercredi qu'elle avait nommé Tracy Beth Hoeg directrice par intérim du Center for Drug Evaluation and Research (Centre d'évaluation et de recherche sur les médicaments), après le départ soudain à la retraite de Richard Pazdur , quelques semaines seulement après son entrée en fonction.

Richard Pazdur, vétéran de l'oncologie au sein de l'agence de réglementation, avait pris ses fonctions le 11 novembre, après la démission de George Tidmarsh à la suite de graves préoccupations concernant sa conduite personnelle.

La nomination de Tracy Hoeg, sceptique à l'égard du vaccin COVID et proche collaboratrice du commissaire de la FDA Marty Makary, intervient au moment où le ministre américain de la santé, Robert Kennedy Jr, procède à des changements radicaux au sein de l'agence.

"Tracy Hoeg est la scientifique idéale pour moderniser le CDER et achever la mise en place d'une culture de coordination inter-centres", a déclaré Marty Makary.

Tracy Hoeg prend ses fonctions à un moment où l'autorité de réglementation sanitaire américaine a procédé à des changements radicaux dans le domaine des vaccins.

Un groupe d'experts votera cette semaine sur la question de savoir s'il faut retarder les injections contre l'hépatite B pour la plupart des enfants américains, ce qui constituerait le changement le plus important depuis que le ministre de la santé a commencé à remanier la politique en matière de vaccins.

Le CDER est la plus grande et la plus importante division de la FDA, qui réglemente les médicaments en vente libre et la plupart des médicaments délivrés sur ordonnance.

Tracy Hoeg, qui s'est opposée aux principales politiques sanitaires des États-Unis pendant la pandémie de COVID-19 et a remis en question l'utilisation de certains vaccins pour enfants, a été nommée assistante spéciale de Marty Makary en avril.

Médecin et épidémiologiste, Tracy Hoeg a également pratiqué la médecine physique et interventionnelle de la colonne vertébrale et la médecine sportive avant de rejoindre la FDA en tant que conseillère principale pour les sciences cliniques au sein du bureau du commissaire et du Centre d'évaluation et de recherche sur les produits biologiques (Center for Biologics Evaluation and Research).

Tracy Hoeg et Marty Makary ont tous deux exprimé des points de vue opposés sur les politiques américaines en matière de COVID, notamment en s'opposant à l'obligation de porter un masque pour les enfants et à l'obligation de vaccins universels pour le public, tout en soutenant la vaccination en général en tant que mesure essentielle de santé publique.