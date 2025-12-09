La FDA enquête sur des décès probablement liés aux vaccins COVID dans différents groupes d'âge

(Ajout d'éléments d'information tout au long de la procédure)

Le régulateur américain de la santé enquête sur les décès potentiellement liés aux vaccins COVID-19 dans plusieurs tranches d'âge dans le cadre d'un examen de sécurité, a déclaré mardi un porte-parole du ministère de la santé et des services sociaux (Department of Health and Human Services).

Le ministère de la santé et des services sociaux n'a pas immédiatement précisé quels groupes d'âge seraient concernés par l'enquête de la FDA.

Le commissaire de la Food and Drug Administration, Marty Makary, avait déjà déclaré que la FDA examinait les cas de décès chez les jeunes.

Le mois dernier, le responsable médical et scientifique de l'agence, Vinay Prasad, a indiqué dans une note adressée à son personnel que les vaccins COVID avaient probablement contribué au décès d'au moins dix enfants victimes d'inflammations cardiaques et a annoncé son intention de renforcer la surveillance des vaccins.

La note n'indiquait pas l'état de santé des enfants, ni les fabricants de vaccins concernés. Les conclusions, qui n'ont pas été publiées dans une revue médicale à comité de lecture, reposent sur une première analyse de 96 décès survenus entre 2021 et 2024.

Moderna MRNA.O a réitéré sa déclaration antérieure selon laquelle il n'y avait pas de problèmes de sécurité nouveaux ou non divulgués chez les enfants ou les femmes enceintes liés à son vaccin COVID Spikevax à base d'ARNm.

Pfizer PFE.N , qui commercialise un autre vaccin COVID à base d'ARNm avec son partenaire BioNTech 22UAy.DE , a également réaffirmé sa sécurité et son efficacité.

Le secrétaire d'État à la santé, Robert F. Kennedy Jr., a modifié radicalement la politique du gouvernement concernant les vaccins COVID, en limitant l'accès aux personnes âgées de 65 ans et plus, ainsi qu'aux personnes souffrant de maladies sous-jacentes.

Kennedy, sceptique de longue date à l'égard des vaccins, a apporté de profonds changements à la politique vaccinale américaine, notamment en abandonnant une recommandation de longue date pour la dose de vaccin contre l'hépatite B à la naissance, en réduisant le financement des vaccins à ARNm et, contrairement à la science établie, en établissant un lien entre les vaccins et l'autisme.