 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

La FDA élargit l'approbation d'un médicament de BioCryst contre les maladies rares pour une utilisation chez les jeunes enfants
information fournie par Reuters 12/12/2025 à 13:05

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La Food and Drug Administration américaine a étendu l'utilisation du médicament de BioCryst Pharmaceuticals BCRX.O à une formulation orale en granulés pour prévenir les crises d'œdème angioneurotique héréditaire chez les enfants âgés de 2 à moins de 12 ans, a déclaré la société vendredi.

Valeurs associées

BIOCRYST PHARM
7,5750 USD NASDAQ -1,11%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank