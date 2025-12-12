La FDA élargit l'approbation d'un médicament de BioCryst contre les maladies rares pour une utilisation chez les jeunes enfants

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La Food and Drug Administration américaine a étendu l'utilisation du médicament de BioCryst Pharmaceuticals BCRX.O à une formulation orale en granulés pour prévenir les crises d'œdème angioneurotique héréditaire chez les enfants âgés de 2 à moins de 12 ans, a déclaré la société vendredi.