La FDA élargit l'approbation d'un médicament de BioCryst contre les maladies rares pour une utilisation chez les jeunes enfants

La Food and Drug Administration américaine a étendu l'utilisation du médicament de BioCryst Pharmaceuticals BCRX.O à une formulation orale en granulés pour prévenir les crises d'œdème angioneurotique héréditaire chez les enfants âgés de 2 à moins de 12 ans, a déclaré la société vendredi.
