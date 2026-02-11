La FDA défend sa décision de refuser l'examen du vaccin antigrippal de Moderna

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute les détails des paragraphes 1 à 5 de la conférence de presse) par Mariam Sunny et Michael Erman

Un responsable de la Food and Drug Administration (FDA) a défendu mercredi la décision de l'agence de ne pas examiner la demande d'homologation du vaccin expérimental contre la grippe de Moderna MRNA.O , affirmant que la société aurait dû administrer un vaccin antigrippal plus puissant aux patients plus âgés du groupe de contrôle de son essai.

Le fonctionnaire a déclaré lors d'une conférence de presse que l'essai - qui incluait des patients de 50 ans et plus - aurait dû garantir que les patients de plus de 65 ans reçoivent le vaccin antigrippal le plus puissant recommandé pour ce groupe d'âge.

Il a précisé que l'agence ne se prononçait pas sur le vaccin lui-même et qu'elle pourrait examiner la demande pour un groupe d'âge plus jeune si l'entreprise la soumettait à nouveau.

Mardi soir, Moderna a révélé que la FDA lui avait envoyé une lettre de refus de dossier dans laquelle elle citait le choix de Moderna de comparer le vaccin à la dose standard de vaccin antigrippal dans les essais comme raison de rejeter sa demande, ce qui a fait chuter les actions après les heures d'ouverture.

Les actions ont perdu environ 4 % en milieu d'après-midi, après avoir chuté de 12 % plus tôt dans la journée.