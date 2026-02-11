 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

La FDA défend sa décision de refuser l'examen du vaccin antigrippal de Moderna
information fournie par Reuters 11/02/2026 à 21:07

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute les détails des paragraphes 1 à 5 de la conférence de presse) par Mariam Sunny et Michael Erman

Un responsable de la Food and Drug Administration (FDA) a défendu mercredi la décision de l'agence de ne pas examiner la demande d'homologation du vaccin expérimental contre la grippe de Moderna MRNA.O , affirmant que la société aurait dû administrer un vaccin antigrippal plus puissant aux patients plus âgés du groupe de contrôle de son essai.

Le fonctionnaire a déclaré lors d'une conférence de presse que l'essai - qui incluait des patients de 50 ans et plus - aurait dû garantir que les patients de plus de 65 ans reçoivent le vaccin antigrippal le plus puissant recommandé pour ce groupe d'âge.

Il a précisé que l'agence ne se prononçait pas sur le vaccin lui-même et qu'elle pourrait examiner la demande pour un groupe d'âge plus jeune si l'entreprise la soumettait à nouveau.

Mardi soir, Moderna a révélé que la FDA lui avait envoyé une lettre de refus de dossier dans laquelle elle citait le choix de Moderna de comparer le vaccin à la dose standard de vaccin antigrippal dans les essais comme raison de rejeter sa demande, ce qui a fait chuter les actions après les heures d'ouverture.

Les actions ont perdu environ 4 % en milieu d'après-midi, après avoir chuté de 12 % plus tôt dans la journée.

Valeurs associées

ASTRAZENECA
14 812,000 GBX LSE +4,57%
MODERNA
40,5100 USD NASDAQ -3,54%
SANOFI
82,5600 EUR Euronext Paris +0,44%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 11/02/2026 à 21:07:15.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank