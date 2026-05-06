La FDA autorise les premières cigarettes électroniques aromatisées aux fruits aux États-Unis, sous la pression politique

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La Food and Drug Administration (FDA) américaine a autorisé mardi la commercialisation de cigarettes électroniques aromatisées aux fruits, dans le cadre de la première autorisation accordée à des produits de vapotage sans arôme de tabac, alors que la pression politique sur l'agence ne cesse de s'intensifier.

Les cartouches autorisées, produites par Glas Inc, une petite entreprise de Los Angeles spécialisée dans la vape qui utilise une technologie permettant de contrôler l'âge des utilisateurs de ses appareils, comprennent des arômes tels que Classic Menthol, Fresh Menthol, Gold et Sapphire, a indiqué la FDA.

“L'examen scientifique rigoureux de ces produits par la FDA a conclu que le demandeur avait suffisamment démontré que la technologie de restriction d'accès aux appareils de Glas, combinée aux restrictions de commercialisation exigées par la FDA, devrait efficacement limiter la capacité des jeunes à utiliser le produit”, a déclaré l'organisme de réglementation.

Plus tôt dans la journée, le Wall Street Journal a rapporté que le président Donald Trump avait, au cours du week-end, réprimandé le commissaire de la FDA, Marty Makary, pour ne pas avoir agi assez rapidement afin d'approuver les cigarettes électroniques aromatisées et les produits à base de nicotine.

Les autorités de régulation américaines ont évité d’accorder des licences aux cigarettes électroniques aromatisées , et la FDA a déclaré qu’elle continuerait d’exiger des preuves solides des avantages pour les fumeurs des arômes de cigarettes électroniques qui présentent également un fort attrait pour les jeunes, tels que les arômes de fruits ou de bonbons.

Cependant, plus tôt cette année , l'agence a assoupli son approche stricte vis-à-vis des cigarettes électroniques aromatisées, un revirement qui fait suite à l'intensification du lobbying de l'industrie du tabac et des pressions politiques visant à autoriser la commercialisation d'un plus grand nombre de produits.

Avec cette dernière décision, la FDA a désormais autorisé la vente de 45 produits de cigarettes électroniques aux États-Unis.