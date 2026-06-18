La FDA autorise le premier générique du médicament antigrippal de Roche

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L'Agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux (FDA) a approuvé la première version générique du Xofluza de Roche ROPC.S , un médicament antigrippal à dose unique destiné à certains patients âgés de cinq ans et plus, a annoncé mercredi l'organisme de réglementation.

L'autorisation de ce médicament générique de Norwich Pharmaceuticals intervient à l'approche de la saison grippale.

Il peut être utilisé pour traiter la grippe sans complication chez les patients présentant des symptômes depuis moins de 48 heures, y compris ceux qui sont par ailleurs en bonne santé ou qui présentent un risque élevé de complications liées à la grippe, a précisé la FDA.

Le médicament peut également être utilisé pour aider à prévenir la grippe après un contact avec une personne infectée, a ajouté l’agence.

Le baloxavir marboxil, commercialisé sous le nom de Xofluza par Roche, a été autorisé pour la première fois par la FDA en 2018 et s’administre en une seule dose par voie orale. Il est commercialisé aux États-Unis par la filiale Genentech de la société.

Les effets indésirables les plus courants du baloxavir marboxil comprennent la diarrhée, la bronchite, les nausées, la sinusite et les maux de tête. Il fait l’objet de mises en garde, notamment concernant une incidence accrue de résistance apparue sous traitement chez les patients âgés de moins de cinq ans.