La FDA approuve la pilule Wegovy de Novo Nordisk, mais les titres des aliments emballés et des restaurants chutent

23 décembre - ** Les actions des entreprises de produits alimentaires emballés et des chaînes de restaurants chutent après que la FDA américaine a approuvé la version en pilules de Novo Nordisk NOVOb.CO du médicament amaigrissant Wegovy

** Le fabricant de confiseries Hershey HSY.N a baissé de 2%, tandis que son rival Mondelez MDLZ.O a perdu près de 1%

** Parmi les restaurants, les actions de Chipotle CMG.N glissent de 1,7%, McDonald's MCD.N et Restaurant Brands

QSR.N (propriétaire de Tim Hortons) en baisse d'environ 1%, tandis que la chaîne de café Starbucks SBUX.O perd près de 2,7%

** Les analystes estiment que la plus grande disponibilité des pilules Wegovy, leur facilité d'utilisation et leur faible coût inciteront les consommateurs à réduire leur consommation d'aliments ultra-transformés, de plats préparés, de boissons sucrées et d'en-cas salés

** Du point de vue des détaillants, l'adoption plus large des médicaments GLP-1 aura des conséquences importantes sur la composition des produits vendus dans les épiceries", a déclaré Steve Dennis, président de SageBerry Consulting

** Les actions de Conagra CAG.N , propriétaire de Slim Jim, et de J.M. Smucker SJM.N ont baissé d'environ 1% chacune

** Les actions du fabricant de ketchup Heinz Kraft Heinz

KHC.O , du fabricant de Cheerios General Mills GIS.N et de PepsiCo PEP.O chutent d'environ 2 % chacune

** Les restaurants et les épiceries devront se démarquer par un marketing et un étiquetage intelligents, en amplifiant la fonctionnalité et la qualité des ingrédients", a déclaré Andrew Rocco, analyste chez Zacks Investment Research