La FDA approuve la greffe de réparation nerveuse d'Axogen

La Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis a approuvé la greffe de réparation nerveuse d'Axogen AXGN.O , a annoncé mercredi l'organisme de réglementation de la santé.