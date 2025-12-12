La FDA approuve la formulation orale en granulés de BioCryst d'un médicament contre les maladies rares pour les jeunes enfants

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails dans l'ensemble du document)

La Food and Drug Administration (FDA) a approuvé une formulation orale en granulés du médicament de BioCryst Pharmaceuticals BCRX.O pour prévenir les crises d'œdème angioneurotique héréditaire chez les enfants âgés de 2 à moins de 12 ans, a déclaré la société vendredi.

Le médicament, Orladeyo, a déjà été approuvé en tant que capsule à prise unique quotidienne pour les patients âgés de 12 ans et plus en décembre 2020.

Avec la dernière décision de la FDA, le médicament devient le premier traitement oral disponible pour les jeunes enfants atteints d'angio-œdème héréditaire, une maladie génétique rare qui peut provoquer un gonflement soudain et parfois mortel du visage, de la gorge et d'autres parties du corps.