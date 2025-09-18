La FDA approuve la crème contre l'eczéma d'Incyte pour les patients pédiatriques

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails dans les paragraphes 5 à 10)

La Food and Drug Administration a approuvé la crème contre l'eczéma INCY.O d'Incyte pour les enfants âgés de 2 à 11 ans, a annoncé la société jeudi.

Incyte, basé à Wilmington, Delaware, mise sur le traitement de l'eczéma, appelé Opzelura, comme moteur de croissance clé alors qu'il navigue dans la perte anticipée de l'exclusivité de son médicament à succès contre les troubles sanguins, Jakafi.

L'approbation de la FDA s'appuie sur les résultats d'un essai de phase avancée, qui a démontré que le traitement était plus efficace qu'une crème non médicamenteuse.

L'eczéma, ou dermatite atopique, est une affection cutanée caractérisée par des plaques sèches, prurigineuses et enflammées. Il affecte environ 2 à 3 millions de patients âgés de 2 à 11 ans et plus de 21 millions de personnes âgées de 12 ans et plus aux États-Unis, selon Incyte.

Opzelura a été approuvé pour les personnes âgées de 12 ans et plus atteintes de la maladie en 2021, devenant ainsi le premier inhibiteur topique de JAK, qui bloque les enzymes Janus kinases responsables de l'inflammation, à être autorisé aux États-Unis.

Il s'agit du premier inhibiteur topique de JAK, qui bloque les enzymes Janus kinases à l'origine de l'inflammation, à être autorisé aux États-Unis.

Opzelura est également utilisé pour traiter le vitiligo non segmentaire, la forme la plus courante de vitiligo qui provoque des taches blanches symétriques sur la peau.

Les ventes d'Opzelura devraient doubler au cours des cinq prochaines années par rapport aux 650 millions de dollars prévus cette année, grâce aux autorisations de la FDA et de l'Europe pour la maladie chez les adultes et les enfants, a déclaré le directeur général Bill Meury lors de la Cantor Global Healthcare Conference au début du mois.

"Nous sommes désormais en mesure d'offrir aux jeunes enfants atteints de dermatite atopique et à leurs familles une option de traitement topique sans stéroïdes qui fait cruellement défaut", a déclaré Bill Meury jeudi.

Les autres médicaments disponibles aux États-Unis pour les enfants atteints d'eczéma comprennent les stéroïdes topiques, le Vtama d'Organon OGN.N , le Zoryve d'Arcutis ARQT.O pour les enfants de six ans et plus, et le Dupixent de Sanofi SASY.PA et Regeneron REGN.O , produit phare du marché.