La FDA américaine va rationaliser les approbations de biosimilaires, selon le FT

La Food and Drug Administration américaine se prépare à accélérer l'approbation des biosimilaires, c'est-à-dire des versions génériques de médicaments biologiques complexes, a rapporté le Financial Times mercredi.