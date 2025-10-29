La FDA américaine va rationaliser les approbations de biosimilaires, selon le FT

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
La Food and Drug Administration américaine se prépare à accélérer l'approbation des biosimilaires, c'est-à-dire des versions génériques de médicaments biologiques complexes, a rapporté le Financial Times mercredi.
