La FDA américaine suspend les essais de thérapie génique de Regenxbio

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Regenxbio RGNX.O a déclaré mercredi que la Food and Drug Administration américaine avait mis en attente clinique deux de ses programmes expérimentaux de thérapie génique pour des maladies infantiles rares après la découverte d'une tumeur cérébrale chez l'un des patients traités.