La FDA américaine signale une pénurie de compresses et d'éponges neurochirurgicales et prévoit des perturbations jusqu'en 2026

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La Food and Drug Administration (FDA) américaine a reconnu mercredi que des problèmes d'approvisionnement persistaient pour certains tampons, éponges et bandelettes stériles utilisés en neurochirurgie, avertissant que cette pénurie pourrait durer jusqu'à la fin de l'année 2026.

Voici quelques détails:

* L'agence a déclaré avoir ajouté à sa liste des pénuries de dispositifs médicaux les compresses, éponges et bandelettes neurochirurgicales — utilisées en neurochirurgie et en microchirurgie pour absorber les fluides et protéger les tissus délicats.

* En mars, l'un des fabricants, Medline Industries MDLN.O , a procédé au rappel de compresses neurochirurgicales de sa gamme Neuro Sponge en raison de taux élevés d'endotoxines, sans qu'une date de retour ait été fixée, a indiqué la FDA.

* L'utilisation des produits concernés pourrait entraîner des problèmes de santé nécessitant un traitement médical ou chirurgical, notamment de la fièvre, une inflammation, une hypotension ou des nausées, a déclaré la FDA.

* L'agence a déclaré qu'elle collaborait avec d'autres fabricants et prestataires de soins de santé pour surveiller les stocks et évaluer les moyens de réduire l'impact sur les patients.

* L'agence a demandé aux prestataires de soins de santé de conserver ces produits autant que possible et de les réserver aux cas les plus critiques, notamment les chirurgies cérébrales et les interventions pour lesquelles il n'existe pas d'alternative appropriée.