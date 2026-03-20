La FDA américaine signale le risque de crises d'épilepsie associé à certains médicaments contre la maladie de Parkinson et demande des avertissements sur l'étiquette

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La Food and Drug Administration (FDA) a déclaré vendredi qu'elle avait notifié aux fabricants de certains traitements de la maladie de Parkinson qu'ils devaient mettre à jour leurs informations de prescription en y ajoutant un nouvel avertissement concernant un risque potentiel de crises d'épilepsie.

Les médicaments contenant les ingrédients carbidopa ou lévodopa doivent indiquer qu'ils peuvent provoquer une carence en vitamine B6 et les crises d'épilepsie qui y sont associées, a déclaré l'autorité de régulation de la santé.

La carbidopa et la lévodopa sont presque toujours prises ensemble pour traiter les symptômes de la maladie de Parkinson, un trouble progressif du système nerveux qui survient lorsque les cellules du cerveau produisent une quantité insuffisante de dopamine, ce qui entraîne des tremblements, une rigidité et une lenteur des mouvements.

La FDA a indiqué qu'elle avait procédé à un examen de la sécurité et identifié 14 cas de crises d'épilepsie liées à une carence en vitamine B6 chez des patients utilisant ces médicaments. Ces crises commencent généralement dans une partie du cerveau et s'étendent ensuite, pouvant devenir sévères et prolongées.

Les professionnels de la santé doivent évaluer les niveaux de vitamine B6 avant de commencer à administrer ces médicaments aux patients et déterminer si une supplémentation est nécessaire, a déclaré l'organisme de réglementation.

La lévodopa se transforme en dopamine dans le cerveau, reconstituant les niveaux diminués observés dans la maladie de Parkinson et améliorant les mouvements. La carbidopa permet de s'assurer qu'une plus grande quantité de lévodopa atteint le cerveau en empêchant sa dégradation prématurée dans l'organisme.

Les médicaments contenant ces ingrédients peuvent épuiser les niveaux de vitamine B6 au cours du processus de conversion de la lévodopa en dopamine. La carbidopa se lie à la forme active de la vitamine B6, ce qui entraîne une perte fonctionnelle supplémentaire de la vitamine, a déclaré la FDA.

Amneal AMRX.O , AbbVie ABBV.N , Organon OGN.N et Novartis NOVN.S fabriquent des médicaments contenant de la carbidopa ou de la lévodopa. Les entreprises n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires de Reuters.