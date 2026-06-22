La FDA américaine revient sur sa décision concernant la thérapie génique de Regenxbio destinée au traitement d'une maladie rare et soutient la demande d'autorisation accélérée

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Regenxbio RGNX.O a déclaré lundi que laFDA américaine avait indiqué qu'elle reviendrait sur son refus antérieur concernant la thérapie génique de la société destinée au traitement d'une maladie rare, et que les données existantesseraient suffisantes pour étayer une demande d'autorisation accélérée.

L'action de ce développeur de médicaments basé à Rockville, dans le Maryland, a progressé de 10 % lors des échanges avant l'ouverture de la Bourse.

En février, la Food and Drug Administration (FDA) américaine avait refusé d’approuver la thérapie génique , baptisée Navsunli, destinée au traitement du syndrome de Hunter, invoquant des incertitudes quant à la conception de l’essai clinique.

Le syndrome de Hunter est une maladie génétique rare dans laquelle l’organisme est incapable de décomposer certaines molécules de sucre, ce qui affecte le développement physique et cognitif.

Cette décision reflète un changement d’orientation plus général de la FDA concernant les traitements des maladies rares et témoigne d’un effort visant à renouer des liens avec le secteur, après que le commissaire par intérim de la FDA, Kyle Diamantas, a rencontré des associations de défense des patients au début du mois.

Regenxbio a indiqué qu’elle prévoyait de solliciter une réunion officielle avec l’agence en juillet et qu’elle comptait déposer à nouveau sa demande au troisième trimestre.

La société a également indiqué que la FDA lui avait fait savoir qu’elle n’aurait pas besoin de recruter de patients supplémentaires ni de mener de nouvelles études, y compris l’essai contrôlé par placebo qui avait été demandé précédemment.

La FDA a déclaré qu’elle examinerait la nouvelle demande de Regenxbio en procédure accélérée, les discussions relatives à l’étiquetage devant débuter peu après le dépôt de la nouvelle demande.

La semaine dernière, uniQure UQ1.F a annoncé que la FDA était revenue sur sa décision concernant sa thérapie génique contre la maladie de Huntington, ouvrant ainsi la voie à une demande d’autorisation accélérée après avoir initialement exigé un nouvel essai clinique.

Par ailleurs, Replimune a annoncé en mai son intention de solliciter pour la troisième fois l’autorisation de mise sur le marché de son médicament expérimental contre le cancer de la peau après avoir conclu un accord avec l’autorité réglementaire américaine.

Le Wall Street Journal a fait état de cette évolution plus tôt dans la journée de lundi.