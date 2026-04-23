La FDA américaine rejette le traitement antirides d'AbbVie en raison de problèmes de fabrication

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AbbVie ABBV.N a déclaré jeudi que la Food and Drug Administration américaine avait refusé d'approuver son traitement expérimental contre les rides, invoquant des problèmes de fabrication.

L'entreprise a déclaré que l'agence n'avait pas soulevé d'inquiétudes quant à la sécurité ou à l'efficacité du traitement, et qu'elle n'avait pas demandé de nouvelles études sur les patients.

TrenibotE est une toxine botulique à action rapide destinée à traiter les rides du visage, telles que les rides du lion, et conçue pour s'estomper plus rapidement que les traitements traditionnels au Botox.

La société a déclaré que le traitement a été étudié sur plus de 2 100 patients, y compris deux essais de phase avancée et une étude de sécurité.