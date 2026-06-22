La FDA américaine refuse d'autoriser le médicament anti-tabagique d'Achieve Life Sciences

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L'Agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux (FDA) a refusé d'approuver le médicament

ACHV.O d'Achieve Life Sciences destiné au traitement de la dépendance à la nicotine chez l'adulte, a annoncé lundi la société.

La société a précisé que la FDA avait émis une lettre de réponse complète invoquant des observations en suspens liées à la fabrication dans un site de production tiers, ainsi qu’un étiquetage du produit fini qui n’avait pas été finalisé à la date limite fixée par l’agence.

La FDA n’a identifié aucune lacune liée à l’efficacité clinique ou à la sécurité du médicament, a précisé Achieve.

Ce médicament expérimental, appelé cytisinicline, est un composé d’origine végétale destiné à aider les adultes à arrêter de fumer en réduisant les envies de nicotine et les symptômes de sevrage, notamment l’irritabilité, l’anxiété et les troubles du sommeil.

Achieve a indiqué qu’elle prévoyait de déposer à nouveau sa demande au quatrième trimestre 2026, avec une autorisation potentielle de la FDA au premier semestre 2027 et une mise sur le marché américain qui suivrait en cas d’autorisation.