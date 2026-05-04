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La FDA américaine refuse d'approuver le traitement antirides d'AbbVie en raison de problèmes liés à la fabrication (23 avril)
information fournie par Reuters 04/05/2026 à 18:36

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Corrige le titre pour indiquer que la FDA “refuse” d'approuver le traitement et non “rejette”. Corrige également le premier point pour préciser que le traitement commence à agir, et non que son effet s'estompe, dès 8 heures, et supprime la comparaison avec le Botox) par Padmanabhan Ananthan

AbbVie ABBV.N a déclaré jeudi que la Food and Drug Administration américaine avait refusé d'approuver son traitement expérimental contre les rides, le trenibotE, invoquant des problèmes de fabrication.

Voici quelques détails:

* Le trenibotE est un type de toxine botulique conçu pour traiter les rides du visage, telles que les rides du lion. Il commence à faire effet dès huit heures après l'administration et son effet dure deux à trois semaines.

* Ce revers élimine un catalyseur à court terme pour l'activité esthétique d'AbbVie, mais les attentes du marché concernant le trenibotE étaient modestes, a déclaré Geoff Meacham, analyste chez Citi.

* M. Meacham a également noté que les demandes liées à la fabrication ont probablement repoussé l'autorisation de mise sur le marché à 2027.

* AbbVie a ajouté que l'agence n'avait pas émis de réserves quant à la sécurité ou à l'efficacité du traitement, et n'avait pas demandé de nouvelles études sur des patients.

* La société domine le marché de l'esthétique, générant des revenus de plusieurs milliards de dollars grâce à son traitement au Botox, utilisé pour le lissage des rides, les migraines et les troubles musculaires.

* La société a déclaré que le trenibotE avait fait l'objet d'études menées auprès de plus de 2.100 patients, dont deux essais de phase avancée et une étude de sécurité.

* AbbVie a précisé que les examens réglementaires du traitement dans d'autres pays sont toujours en cours.

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