La FDA américaine refuse d'approuver le médicament de Disc Medicine contre les maladies rares

Disc Medicine IRON.O a déclaré vendredi que la Food and Drug Administration américaine avait refusé d'approuver son médicament pour traiter une maladie génétique rare, ce qui a fait chuter ses actions de 31,6% à 48,90 dollars.

La société cherchait à faire approuver son médicament expérimental, la bitopertine, comme traitement pour les patients atteints de protoporphyrie érythropoïétique, une maladie métabolique génétique rare causée par une déficience de l'enzyme ferrochélatase. Le principal symptôme de cette maladie est une hypersensibilité de la peau à la lumière du soleil.