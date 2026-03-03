 Aller au contenu principal
La FDA américaine met en garde Novo pour la deuxième fois contre une publicité trompeuse pour un médicament
information fournie par Reuters 03/03/2026 à 23:23

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails sur les lettres précédentes et récentes aux paragraphes 3 et 4)

La Food and Drug Administration (FDA) a demandé à Novo Nordisk NOVOb.CO de cesser de diffuser une publicité grand public pour son médicament phare contre le diabète, l'Ozempic, estimant que le message publicitaire contenait des affirmations fausses et trompeuses sur les effets du médicament.

C'est la deuxième fois en moins d'un mois que la FDA avertit le fabricant danois de publicité trompeuse.

La dernière lettre, datée du 26 février, vise une publicité pour Ozempic, l'injection phare de la société contre le diabète.

La première lettre d'avertissement, émise le 5 février, concernait un spot télévisé pour Wegovy, la pilule amaigrissante de Novo.

Novo Nordisk n'a pas répondu immédiatement à la demande de commentaire de Reuters.

