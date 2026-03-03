La FDA américaine met en garde Novo pour la deuxième fois contre une publicité trompeuse pour un médicament

La Food and Drug Administration (FDA) a demandé à Novo Nordisk NOVOb.CO de cesser de diffuser une publicité grand public pour son médicament phare contre le diabète, l'Ozempic, estimant que le message publicitaire contenait des affirmations fausses et trompeuses sur les effets du médicament.

C'est la deuxième fois en moins d'un mois que la FDA avertit le fabricant danois de publicité trompeuse.

La dernière lettre, datée du 26 février, vise une publicité pour Ozempic, l'injection phare de la société contre le diabète.

La première lettre d'avertissement, émise le 5 février, concernait un spot télévisé pour Wegovy, la pilule amaigrissante de Novo.

Novo Nordisk n'a pas répondu immédiatement à la demande de commentaire de Reuters.