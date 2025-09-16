 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
La FDA américaine met en garde Hims & Hers contre des allégations trompeuses concernant des médicaments contre le diabète et la perte de poids
information fournie par Reuters 16/09/2025 à 18:26

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails et d'éléments de contexte aux paragraphes 2 et 3; mouvements d'actions au paragraphe 4)

La Food and Drug Administration (FDA) a envoyé une lettre d'avertissement à la société de télésanté Hims & Hers Health HIMS.N concernant ses versions composées de l'Ozempic, médicament contre le diabète de Novo Nordisk NOVOb.CO , et du Wegovy, traitement pour la perte de poids.

Le régulateur de la santé a examiné le site web de Hims en août et a constaté que l'entreprise faisait des déclarations fausses ou trompeuses sur ses produits composés de semaglutide, l'ingrédient actif d'Ozempic et de Wegovy.

Cet avertissement intervient quelques mois seulement après que Novo Nordisk a mis fin à sa collaboration avec Hims & Hers, invoquant des préparations de masse illégales et des pratiques commerciales trompeuses.

Les actions de Hims ont chuté de plus de 6 % dans les échanges de l'après-midi.

