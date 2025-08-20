La FDA américaine lève la suspension clinique de l'essai de thérapie génique de Rocket Pharmaceuticals

Rocket Pharmaceuticals RCKT.O a annoncé mercredi que la Food and Drug Administration avait levé la suspension clinique de son essai de thérapie génique en phase intermédiaire.