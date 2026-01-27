 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

La FDA américaine lève la suspension clinique de l'essai d'Intellia sur les maladies nerveuses
information fournie par Reuters 27/01/2026 à 14:09

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Intellia Therapeutics NTLA.O a annoncé mardi que la Food and Drug Administration (FDA) avait levé la suspension clinique de l'un de ses essais de thérapie génique en phase avancée, permettant ainsi à la société de reprendre les tests de son médicament expérimental pour une maladie nerveuse rare.

Valeurs associées

INTELLIA THERAPE
13,9500 USD NASDAQ 0,00%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank