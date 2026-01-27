La FDA américaine lève la suspension clinique de l'essai d'Intellia sur les maladies nerveuses

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Intellia Therapeutics NTLA.O a annoncé mardi que la Food and Drug Administration (FDA) avait levé la suspension clinique de l'un de ses essais de thérapie génique en phase avancée, permettant ainsi à la société de reprendre les tests de son médicament expérimental pour une maladie nerveuse rare.