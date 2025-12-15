La FDA américaine envoie des lettres d'avertissement à Walmart et à Target pour avoir vendu des préparations pour bébés rappelées

La Food and Drug Administration (FDA) a envoyé des lettres d'avertissement à quatre grands distributeurs pour avoir continué à vendre du lait maternisé lié à une épidémie nationale de maladie bactérienne chez les nourrissons, même après que les produits aient été rappelés, a-t-on appris lundi sur le site Internet de l'autorité de régulation sanitaire.

Walmart WMT.O , Target TGT.N , Kroger KR.N et Albertsons

ACI.N ont conservé les produits ByHeart Whole Nutrition Infant Formula dans leurs rayons, même après avoir été informés du rappel en novembre, a indiqué la FDA dans ses lettres datées du 12 décembre.

La maladie bactérienne, appelée botulisme infantile, survient lorsque les bébés ingèrent des spores de la bactérie Clostridium botulinum, qui peuvent se développer dans leur système digestif immature et produire des toxines. Les symptômes comprennent la constipation, une mauvaise alimentation, une perte de contrôle de la tête et des difficultés à avaler. Dans les cas les plus graves, les nourrissons peuvent développer des problèmes respiratoires.

Depuis la semaine dernière, un foyer de cette maladie a rendu malades 51 nourrissons dans 19 États, selon les Centres de contrôle et de prévention des maladies (Centers for Disease Control and Prevention). Les bébés touchés étaient âgés de deux semaines à près de neuf mois.

ByHeart a d'abord rappelé certains lots de son lait maternisé le mois dernier, puis a élargi le rappel trois jours plus tard pour inclure tous ses produits de lait maternisé. Le rappel concernait à la fois les boîtes de conserve et les bâtonnets en portion individuelle.

Chez Walmart, les produits rappelés ont été trouvés dans des magasins de 21 États.

Dans une lettre adressée à Target, l'autorité de régulation sanitaire a indiqué que des fonctionnaires de l'Arkansas avaient constaté que la société offrait une réduction de 2 dollars sur les préparations rappelées entre le 16 et le 22 novembre. Target avait le produit en question dans des magasins de 20 États.

Les employés des magasins ont donné diverses explications pour justifier le fait que les produits soient restés en rayon, notamment le manque d'information sur le rappel, la confusion quant aux produits concernés et le fait que tous les articles concernés n'aient pas été retirés, a indiqué la FDA.

La FDA a donné aux détaillants un délai de 15 jours ouvrables pour expliquer les mesures qu'ils ont prises afin d'éviter que des infractions similaires ne se reproduisent à l'avenir. L'agence a prévenu que si le problème n'était pas résolu, des poursuites judiciaires pourraient être engagées, y compris la saisie des produits.