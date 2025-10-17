La FDA américaine élargit l'utilisation du médicament d'Amgen et d'AstraZeneca contre l'infection des sinus

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
La Food and Drug Administration américaine a approuvé le médicament d'Amgen AMGN.O et d'AstraZeneca AZN.L pour un type d'infection chronique des sinus, ont déclaré les fabricants de médicaments vendredi.
