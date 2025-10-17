 Aller au contenu principal
La FDA américaine élargit l'utilisation du médicament d'Amgen et d'AstraZeneca contre l'infection des sinus
information fournie par Reuters 17/10/2025 à 22:05

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La Food and Drug Administration américaine a approuvé le médicament d'Amgen AMGN.O et d'AstraZeneca AZN.L pour un type d'infection chronique des sinus, ont déclaré les fabricants de médicaments vendredi.

Valeurs associées

AMGEN
298,8100 USD NASDAQ +1,01%
ASTRAZENECA
12 546,000 GBX LSE -0,06%
NOVARTIS
104,220 CHF Swiss EBS Stocks -0,12%
REGENERON PHARMA
578,0500 USD NASDAQ +1,56%
SANOFI
86,430 EUR Euronext Paris +0,12%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

