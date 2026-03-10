La FDA américaine élargit l'utilisation autorisée de la leucovorine, mais pas pour l'autisme, selon le WaPo

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'éléments de contexte aux paragraphes 3 et 4)

La Food and Drug Administration américaine annoncera mardi qu'elle élargit l'approbation de la leucovorine, mais uniquement pour une maladie rare dont souffrent également certaines personnes autistes, et non pour l'autisme lui-même, a rapporté le Washington Post, citant des responsables.

L'autorisation concerne la déficience cérébrale en folates, une maladie génétique qui peut provoquer des symptômes semblables à ceux de l'autisme, selon le rapport.

La leucovorine avait été approuvée par la FDA pour contrer les effets toxiques de certains médicaments anticancéreux, comme le méthotrexate, qui bloquent l'utilisation des folates par l'organisme.

Le rapport indique que les responsables de la FDA ont d'abord envisagé d'étendre l'utilisation de la leucovorine à un plus grand nombre de personnes atteintes d'autisme, mais qu'une analyse systématique les a conduits à se concentrer sur les patients souffrant d'une carence cérébrale en folates, pour lesquels les preuves étaient les plus solides et l'ampleur des effets la plus importante.

L'année dernière, Marty Makary, commissaire de la FDA, a fait la promotion du médicament de GSK GSK.L , vieux de plusieurs décennies, en affirmant qu'il pourrait aider des "centaines de milliers" d'enfants atteints d'autisme. Les pédiatres et les spécialistes avertissent que les données scientifiques sur la leucovorine chez les personnes autistes sont limitées et ne permettent pas d'en généraliser l'utilisation.

Le ministère américain de la santé et des services sociaux, qui supervise la FDA, n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters en dehors des heures normales de travail.