La FDA américaine déclare que la publicité télévisée pour la pilule contre l'obésité de Novo est fausse ou trompeuse

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de la réponse de Novo aux paragraphes 3 et 5)

La Food and Drug Administration (FDA) a déclaré qu'une publicité télévisée pour la pilule amaigrissante

NOVOb.CO de Novo Nordisk était "fausse ou trompeuse", selon une lettre datée du 5 février.

Le régulateur de la santé a déclaré que le spot télévisé suggère de manière trompeuse que Wegovy, sous sa forme de pilule, offre un progrès ou une amélioration par rapport à d'autres médicaments pour la perte de poids qui appartiennent à la classe connue sous le nom de GLP-1.

"Nous confirmons que Novo Nordisk a reçu une "Untitled Letter" de la FDA concernant une publicité télévisée pour la pilule Wegovy, qui est diffusée depuis son lancement - et non la

publicité du Super Bowl ", a déclaré la porte-parole de Novo, Ambre James-Brown.

L'agence a déclaré que la publicité directe de Novo était contraire à la loi fédérale sur les aliments, les médicaments et les cosmétiques (Federal Food, Drug, and Cosmetic Act) et a demandé au fabricant de médicaments de prendre des mesures immédiates pour remédier à toute violation.

"Nous prenons au sérieux tous les commentaires réglementaires et nous sommes en train de répondre à la FDA pour répondre à ses préoccupations concernant la présentation de la publicité", a ajouté Ambre James-Brown.

La FDA a également déclaré que les allégations "vivre plus léger" et "une voie vers l'avant" impliquent de manière trompeuse une perte de poids supplémentaire par rapport aux autres traitements GLP-1 actuellement approuvés, alors que cela n'a pas été démontré.

"En outre, elles impliquent de manière trompeuse des avantages allant au-delà de la perte de poids physique, tels que le soulagement émotionnel, la réduction du fardeau psychologique, l'espoir ou l'orientation de la vie des patients, positionnant le médicament comme une solution à des défis de vie plus larges plutôt que comme un traitement pour une condition spécifique, alors que cela n'a pas non plus été démontré", a déclaré l'agence dans sa lettre.