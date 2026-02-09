 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

La FDA américaine déclare que la publicité télévisée pour la pilule contre l'obésité de Novo est fausse ou trompeuse
information fournie par Reuters 09/02/2026 à 18:07

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de la réponse de Novo aux paragraphes 3 et 5)

La Food and Drug Administration (FDA) a déclaré qu'une publicité télévisée pour la pilule amaigrissante

NOVOb.CO de Novo Nordisk était "fausse ou trompeuse", selon une lettre datée du 5 février.

Le régulateur de la santé a déclaré que le spot télévisé suggère de manière trompeuse que Wegovy, sous sa forme de pilule, offre un progrès ou une amélioration par rapport à d'autres médicaments pour la perte de poids qui appartiennent à la classe connue sous le nom de GLP-1.

"Nous confirmons que Novo Nordisk a reçu une "Untitled Letter" de la FDA concernant une publicité télévisée pour la pilule Wegovy, qui est diffusée depuis son lancement - et non la

publicité du Super Bowl ", a déclaré la porte-parole de Novo, Ambre James-Brown.

L'agence a déclaré que la publicité directe de Novo était contraire à la loi fédérale sur les aliments, les médicaments et les cosmétiques (Federal Food, Drug, and Cosmetic Act) et a demandé au fabricant de médicaments de prendre des mesures immédiates pour remédier à toute violation.

"Nous prenons au sérieux tous les commentaires réglementaires et nous sommes en train de répondre à la FDA pour répondre à ses préoccupations concernant la présentation de la publicité", a ajouté Ambre James-Brown.

La FDA a également déclaré que les allégations "vivre plus léger" et "une voie vers l'avant" impliquent de manière trompeuse une perte de poids supplémentaire par rapport aux autres traitements GLP-1 actuellement approuvés, alors que cela n'a pas été démontré.

"En outre, elles impliquent de manière trompeuse des avantages allant au-delà de la perte de poids physique, tels que le soulagement émotionnel, la réduction du fardeau psychologique, l'espoir ou l'orientation de la vie des patients, positionnant le médicament comme une solution à des défis de vie plus larges plutôt que comme un traitement pour une condition spécifique, alors que cela n'a pas non plus été démontré", a déclaré l'agence dans sa lettre.

Valeurs associées

NOVO-NORDISK B
1 194,750 DKK LSE 0,00%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )
    La Bourse de Paris entame la semaine en hausse
    information fournie par AFP 09.02.2026 18:18 

    La Bourse de Paris a clôturé lundi en légère hausse, à l'issue d'une séance plutôt calme en attendant la publication de plusieurs résultats d'entreprises à partir du milieu de semaine, ainsi que celle de deux indicateurs américains. L'indice vedette CAC 40 a avancé ... Lire la suite

  • Des automobilistes font la queue pour faire le plein dans une station-service de La Havane, le 30 janvier 2026 ( AFP / ADALBERTO ROQUE )
    A Cuba, la vie au ralenti faute de carburant
    information fournie par AFP 09.02.2026 18:18 

    Cuba a commencé lundi à appliquer les nouvelles mesures d'urgence destinées à économiser le carburant pour faire face à l'étranglement énergétique imposé par les Etats-Unis, qui frappe durement la vie quotidienne des habitants. Dans les rues de La Havane, la circulation ... Lire la suite

  • Dans un village sénégalais, le surf pour inciter les filles à retourner à l'école
    Dans un village sénégalais, le surf pour inciter les filles à retourner à l'école
    information fournie par AFP Video 09.02.2026 18:13 

    À Dakar, l'ONG américaine Black Girls Surf tente d'encourager les filles à retourner à l'école grâce au surf. Le programme "Surf Academy" allie sport et études.

  • Le Premier ministre arménien Nikol Pashinyan et le vice-président américain JD Vance après une conférence de presse conjointe à l'issue de leurs entretiens à Erevan le 9 février 2026. ( AFP / KAREN MINASYAN )
    En Arménie, JD Vance dit "oeuvrer pour la paix" avant une visite en Azerbaïdjan
    information fournie par AFP 09.02.2026 18:10 

    Le vice-président américain JD Vance est arrivé lundi en Arménie avant une visite mardi en Azerbaïdjan, Washington cherchant à consolider l'accord de paix signé sous son égide entre ces deux pays du Caucase du Sud. Il s'agit de la première visite d'un tel haut ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank