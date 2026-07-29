 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

La FDA américaine autorise la mise sur le marché du premier produit à base de plasma lyophilisé
information fournie par Reuters 29/07/2026 à 19:22
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Mercredi, l'Agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux (FDA) a approuvé le premier produit à base de plasma lyophilisé destiné à être utilisé aux États-Unis, offrant ainsi une alternative aux patients lorsque le plasma conventionnel n'est pas disponible.

L'agence a délivré une autorisation de mise sur le marché de produit biologique à Vascular Solutions — une filiale de Teleflex TFX.N — pour le plasma lyophilisé Ezplaz, indiqué chez les patients adultes nécessitant des transfusions de plasma lorsque d'autres produits plasmatiques ne sont pas disponibles.

Cette autorisation intervient alors que la Croix-Rouge américaine, l’un des principaux fournisseurs de produits sanguins aux États-Unis, est confrontée à une crise nationale d’approvisionnement en sang, la deuxième seulement de son histoire.

L'organisation a déclaré lundi que les dons avaient atteint leur plus bas niveau estival depuis quatre ans, ce qui la laisse avec moins d'une journée d'approvisionnement national en sang O positif et l'oblige à limiter les livraisons vers certains hôpitaux.

Contrairement au plasma classique, qui doit être conservé congelé et décongelé avant utilisation, Ezplaz peut être conservé à température ambiante et reconstitué rapidement.

Le produit est conditionné dans un sachet en plastique plutôt que dans un flacon en verre, ce qui facilite son transport et le rend moins susceptible de se briser.

La FDA a déclaré que ce produit pourrait améliorer l’accès au plasma pour les patients souffrant d’hémorragies mettant leur vie en danger dans les zones de combat, lors d’opérations de secours en cas de catastrophe et dans les zones rurales disposant d’infrastructures hospitalières limitées.

Ezplaz est issu d’une seule unité de plasma frais congelé prélevée dans des centres de transfusion agréés par la FDA et est disponible dans les groupes sanguins AB et A à faible titre anti-B pour une utilisation d’urgence avant que le groupe sanguin du patient ne soit connu.

Valeurs associées

TELEFLEX
134,180 USD NYSE +0,01%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
90,67 +6,61%
CAC 40
8 408,27 -0,60%
HERMES INTL
1 508,5 -11,03%
2CRSI
23,86 -7,23%
FDJ UNITED
23 +0,61%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank