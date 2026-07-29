La FDA américaine autorise la mise sur le marché du premier produit à base de plasma lyophilisé

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Mercredi, l'Agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux (FDA) a approuvé le premier produit à base de plasma lyophilisé destiné à être utilisé aux États-Unis, offrant ainsi une alternative aux patients lorsque le plasma conventionnel n'est pas disponible.

L'agence a délivré une autorisation de mise sur le marché de produit biologique à Vascular Solutions — une filiale de Teleflex TFX.N — pour le plasma lyophilisé Ezplaz, indiqué chez les patients adultes nécessitant des transfusions de plasma lorsque d'autres produits plasmatiques ne sont pas disponibles.

Cette autorisation intervient alors que la Croix-Rouge américaine, l’un des principaux fournisseurs de produits sanguins aux États-Unis, est confrontée à une crise nationale d’approvisionnement en sang, la deuxième seulement de son histoire.

L'organisation a déclaré lundi que les dons avaient atteint leur plus bas niveau estival depuis quatre ans, ce qui la laisse avec moins d'une journée d'approvisionnement national en sang O positif et l'oblige à limiter les livraisons vers certains hôpitaux.

Contrairement au plasma classique, qui doit être conservé congelé et décongelé avant utilisation, Ezplaz peut être conservé à température ambiante et reconstitué rapidement.

Le produit est conditionné dans un sachet en plastique plutôt que dans un flacon en verre, ce qui facilite son transport et le rend moins susceptible de se briser.

La FDA a déclaré que ce produit pourrait améliorer l’accès au plasma pour les patients souffrant d’hémorragies mettant leur vie en danger dans les zones de combat, lors d’opérations de secours en cas de catastrophe et dans les zones rurales disposant d’infrastructures hospitalières limitées.

Ezplaz est issu d’une seule unité de plasma frais congelé prélevée dans des centres de transfusion agréés par la FDA et est disponible dans les groupes sanguins AB et A à faible titre anti-B pour une utilisation d’urgence avant que le groupe sanguin du patient ne soit connu.