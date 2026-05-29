La FDA américaine autorise l'insuline inhalée de MannKind pour les enfants

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour sur le mouvement du cours de l'action, ajout des commentaires de la mère d'un patient ayant participé à l'essai aux paragraphes 4 et 5) par Sahil Pandey et Sriparna Roy

La Food and Drug Administration (FDA) américaine a approuvé l'extension de l'utilisation de l'insuline inhalée à action rapide de MannKind MNKD.O chez les enfants diabétiques, offrant ainsi aux patients de moins de 18 ans une option thérapeutique sans aiguille, a annoncé vendredi la société.

L'action de la société a progressé de 6 % dans l'après-midi.

Cette autorisation élargit les options thérapeutiques pour les jeunes patients qui ont besoin d'insuline, souvent plusieurs fois par jour, pour gérer leur diabète, une maladie dans laquelle l'organisme ne parvient pas à réguler correctement le taux de glycémie.

Selon Jennifer Segrist, mère de Taisie Segrist, 15 ans, qui a participé à l'étude de MannKind, sa fille avait initialement besoin de plusieurs injections par jour, ce qui était traumatisant pour une enfant de son âge.

Mais le passage à l'insuline inhalée a "changé sa vie", lui permettant de gérer sa maladie de manière plus autonome, a déclaré Mme Segrist à Reuters.

"Cela fait vraiment une énorme différence… le diabète n’est plus un fardeau aussi lourd à porter pour elle."

Contrairement à l'insuline conventionnelle, qui est injectée par voie sous-cutanée et peut nuire à l'observance du traitement, en particulier chez les enfants, l'Afrezza de MannKind est inhalée à l'aide d'un petit dispositif permettant de contrôler la glycémie au moment des repas.

Il a été approuvé pour la première fois par la FDA pour les adultes en juin 2014.

Ce médicament, dont l’utilisation est autorisée chez les enfants âgés de six ans et plus atteints de diabète de type 1 et de type 2, a un début d’action rapide et une durée d’action courte, imitant ainsi plus fidèlement la réponse insulinique naturelle de l’organisme aux repas. La société a indiqué que les patients éligibles peuvent se procurer l’Afrezza pour 35 dollars ou moins par mois.

Toutefois, la société a précisé qu'Afrezza pouvait entraîner des effets secondaires graves, tels que des problèmes pulmonaires soudains.