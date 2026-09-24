La FDA américaine autorise l'injection d'insuline hebdomadaire de Lilly pour le diabète de type 2

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L'Agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux (FDA) a autorisé l'insuline basale hebdomadaire Onswik d'Eli Lilly LLY.N , pour les adultes atteints de diabète de type 2, a annoncé jeudi le laboratoire pharmaceutique, offrant ainsi aux patients une alternative aux injections quotidiennes d'insuline à action prolongée.

Voici quelques détails:

* Onswik, dont le nom chimique est insuline efsitora alfa-gobe, est destiné à être utilisé en complément d’un régime alimentaire et d’une activité physique pour contrôler l’hyperglycémie.

* Ce traitement hebdomadaire pourrait réduire le nombre d’injections de plus de 300 par an par rapport à une insuline basale administrée une fois par jour, a déclaré Lilly.

* Lilly a précisé qu’Onswik serait disponible aux États-Unis dans les prochains mois sous la forme d’un KwikPen prérempli en deux concentrations: 500 unités par millilitre et 1 000 unités par millilitre.

* L'autorisation de mise sur le marché s'appuie sur un essai clinique de phase avancée, qui a recruté plus de 3 400 adultes atteints de diabète de type 2 dans le cadre de quatre études.

* Onswik a atteint l’objectif principal dans chaque étude, en démontrant des réductions du taux d’HbA1c, un marqueur de la glycémie, qui n’étaient pas inférieures à celles obtenues avec l’insuline basale quotidienne glargine.

* L’insuline glargine, commercialisée sous des marques telles que Lantus de Sanofi et Basaglar de Lilly, est une insuline synthétique à action prolongée utilisée pour contrôler la glycémie chez les patients atteints de diabète de type 1 et de type 2.

* Lilly a précisé qu’Onswik ne devait pas être utilisé chez les patients atteints de diabète de type 1 en raison d’un risque accru d’hypoglycémie sévère, c’est-à-dire d’une glycémie dangereusement basse.

* Onswik a déjà obtenu des autorisations de mise sur le marché en Europe, au Japon et au Mexique.

* En mars, la FDA américaine a approuvé l'injection d'insuline Awiqli de Novo Nordisk NOVOb.CO pour contrôler la glycémie chez les adultes atteints de diabète de type 2.