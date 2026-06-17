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La FDA américaine autorise l'antibiotique oral de GSK pour le traitement des infections urinaires résistantes aux médicaments
information fournie par Reuters 17/06/2026 à 17:20

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de précisions aux paragraphes 2 à 4)

La FDA américaine a approuvé l'antibiotique oral GSK.L de GSK pour le traitement des infections compliquées des voies urinaires, a annoncé mercredi l'autorité de régulation, offrant ainsi aux patients une nouvelle option thérapeutique contre les infections résistantes aux médicaments.

L'autorisation de mise sur le marché de cet antibiotique oral, commercialisé sous le nom d'Utebzi, offre un moyen plus pratique de traiter les infections compliquées — notamment un type d'inflammation rénale appelé pyélonéphrite — à domicile plutôt qu'à l'hôpital.

Alors que les infections urinaires simples répondent bien aux traitements antibiotiques en ambulatoire, les infections urinaires compliquées présentent un risque plus élevé d’échec thérapeutique et peuvent parfois être mortelles. Les infections urinaires compliquées touchent plus de 2,8 millions de personnes aux États-Unis chaque année.

GSK a indiqué que le médicament devrait être disponible pour les patients américains d’ici fin 2026.

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