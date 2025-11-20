La FDA américaine approuve un médicament de Bayer pour un type spécifique de cancer du poumon

La Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis a déclaré mercredi qu'elle avait approuvé le médicament de Bayer BAYGn.DE pour les patients atteints d'une forme de cancer du poumon qui a progressé ou s'est propagé malgré les traitements antérieurs.

Le médicament, connu sous le nom de Hyrnuo, est approuvé pour le cancer du poumon non à petites cellules non squameux (NSCLC) chez les patients présentant des mutations affectant la protéine HER2, qui joue un rôle crucial dans la régulation de la croissance et du développement des cellules, telles qu'elles ont été identifiées par un test approuvé par la FDA.

Le médicament oral de Bayer appartient à une classe de médicaments connus sous le nom d'inhibiteurs de kinases, qui bloquent l'action des protéines kinases qui régulent la croissance cellulaire.

Le prix de vente mensuel de Hyrnuo est de 24 000 dollars.

L'approbation du médicament de Bayer intensifie également la concurrence avec Hernexeos, un autre inhibiteur de kinase de la société privée Boehringer Ingelheim, approuvé en août pour une forme difficile de cancer du poumon.

L'approbation de Hyrnuo "apporte un complément bienvenu à l'espace de traitement", a déclaré Chandrasekhar Goda, cadre de Bayer.

Dans les études, 71 % des 70 patients ayant reçu Hyrnuo, après des traitements anticancéreux antérieurs mais non ciblés sur la mutation HER2, ont vu leurs tumeurs diminuer ou disparaître.

Dans un autre groupe de 52 patients ayant reçu un traitement systémique antérieur, y compris des traitements ciblant HER2, le médicament de Bayer a permis de réduire les tumeurs chez 38 % d'entre eux.

Le cancer du poumon non à petites cellules est le type de cancer du poumon le plus courant, avec environ 80 à 85 % de l'ensemble des cas.

Les conjugués anticorps-médicaments tels que l'Emrelis d'AbbVie ABBV.N sont également approuvés pour un type de CPNPC. Cette classe de thérapies agit comme des "missiles guidés" qui ciblent uniquement les cellules cancéreuses tout en épargnant les cellules saines, contrairement à la chimiothérapie conventionnelle.

Parmi les autres options thérapeutiques pour le CPNPC figurent Keytruda, le produit phare de Merck MRK.N et Tagrisso d'AstraZeneca AZN.L .

La FDA a également approuvé le test de Life Technologies Corporation en tant que dispositif de diagnostic compagnon pour aider à détecter les mutations chez les patients susceptibles d'être éligibles au médicament de Bayer.