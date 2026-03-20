La FDA américaine approuve un médicament anticancéreux de Bristol Myers Squibb pour le traitement du lymphome de Hodgkin

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La Food and Drug Administration américaine a approuvé vendredi le traitement combiné de Bristol Myers Squibb BMY.N pour les adultes et les adolescents âgés de 12 ans et plus atteints d'un lymphome de Hodgkin classique de stade III ou IV qui n'a pas encore été traité.

La thérapie, connue sous le nom d'Opdivo, est déjà approuvée pour traiter divers cancers avancés ou métastatiques, y compris le mélanome, le cancer du poumon non à petites cellules et le cancer du rein.

La FDA a indiqué que le nouveau traitement approuvé associe Opdivo à la doxorubicine, à la vinblastine et à la dacarbazine, offrant ainsi une nouvelle option de première ligne pour le traitement de la maladie à un stade avancé.

Le lymphome de Hodgkin est un cancer du système lymphatique qui se manifeste souvent par des ganglions lymphatiques indolores et gonflés dans le cou, la poitrine ou les aisselles.