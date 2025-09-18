La FDA américaine approuve le traitement de l'eczéma d'Incyte pour les patients pédiatriques

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La Food and Drug Administration américaine a approuvé le traitement de l'eczéma d'Incyte

INCY.O pour les enfants âgés de 2 à 11 ans, a déclaré la société jeudi. Il avait été précédemment approuvé pour les personnes âgées de 12 ans et plus.