information fournie par Reuters • 21/02/2026 à 00:01

La FDA américaine approuve le médicament psychiatrique de Vanda

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La Food and Drug Administration américaine a approuvé le médicament de Vanda Pharmaceutical

VNDA.O pour le traitement de deux maladies mentales graves, a déclaré la société vendredi.