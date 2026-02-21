La FDA américaine approuve le médicament psychiatrique de Vanda

Vous êtes authentifié. Nous chargeons votre espace membre.
Le biathlète Quentin Fillon Maillet, troisième de la mass-start vendredi, a ajouté un podium supplémentaire à son impressionnant palmarès, pour devenir l'athlète français le plus médaillé aux Jeux olympiques, été et hiver confondus, vendredi sur la neige d'Anterselva. ...
Avec sa forme futuriste, il semble sorti d'un film de science-fiction. Loin du projet de départ d'éliminer les moustiques des chambres à coucher, le fusil fait tomber les drones comme des mouches sur les champs de bataille. De l'Ukraine à la mer Rouge, en passant ...
La Bourse de New York a terminé en hausse vendredi, réservant un bon accueil à la décision de la Cour suprême des Etats-Unis de juger illégale une bonne partie des droits de douane imposés par Donald Trump, sans s'enflammer pour autant. Le Dow Jones a pris 0,47%, ...
Donald Trump, furieux, s'en est violemment pris vendredi à la Cour suprême, se disant "profondément déçu" par sa décision jugeant illégale une bonne partie des droits de douane du président américain, et a annoncé imposer une nouvelle taxe mondiale sur les importations ...
