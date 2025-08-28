La FDA américaine approuve le médicament générique contre l'obésité de Teva Pharmaceuticals

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La Food and Drug Administration américaine a approuvé la version générique moins chère de Teva Pharmaceuticals TEVA.TA de Saxenda, l'ancien médicament amaigrissant de Novo Nordisk NOVOb.CO , a annoncé jeudi la société basée en Israël.

Saxenda, chimiquement connu sous le nom de liraglutide, appartient à la première génération de médicaments GLP-1, qui réduisent l'appétit et aident à contrôler la glycémie. Il en résulte une perte de poids moins importante en moyenne que le Wegovy, le nouveau traitement populaire de Novo.

L'approbation de la FDA fait de la version de Teva le premier médicament générique GLP-1 indiqué pour la perte de poids aux États-Unis, a déclaré la société.

Saxenda est approuvé pour les adultes obèses souffrant de problèmes médicaux liés au poids et pour les patients pédiatriques âgés de 12 à 17 ans pesant plus de 60 kg et souffrant d'obésité.