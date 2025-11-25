La FDA américaine approuve le médicament d'Otsuka contre les maladies rénales

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La Food and Drug Administration américaine a approuvé le médicament injectable d'Otsuka 4578.T pour traiter les patients atteints d'une maladie rénale potentiellement mortelle, a-t-on appris mardi sur le site Internet de l'autorité de régulation sanitaire.

Le médicament, connu sous le nom de Voyxact, a été approuvé pour réduire la protéinurie chez les patients atteints de néphropathie primaire à l'immunoglobuline A, qui provoque une inflammation des reins et peut éventuellement conduire à une défaillance de l'organe.

Dans une étude de phase avancée , le traitement a réduit les niveaux de protéines dans l'urine des patients, ou protéinurie, de 51,2 % chez les patientsaprès neuf mois de traitement.

La société n'a pas immédiatement répondu à la demande de Reuters concernant le prix et la disponibilité.