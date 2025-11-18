La FDA américaine approuve le médicament d'Arrowhead contre les troubles génétiques

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails sur les prix et la disponibilité aux paragraphes 3 et 4, et d'un commentaire du directeur général au paragraphe 8) par Padmanabhan Ananthan et Christy Santhosh

La Food and Drug Administration américaine a approuvé le médicament d'Arrowhead Pharmaceuticals

ARWR.O pour un type de trouble génétique qui provoque des niveaux extrêmement élevés de graisse dans la circulation sanguine, a déclaré la société mardi, ce qui a fait grimper ses actions de plus de 4%.

L'approbation marque le premier produit d'Arrowhead sur le marché et le deuxième traitement autorisé aux États-Unis pour une maladie héréditaire connue sous le nom de syndrome de chylomicronémie familiale.

Le coût de gros annuel du médicament, commercialisé sous le nom de Redemplo, est de 60 000 dollars, a déclaré le directeur général Christopher Anzalone aux analystes lors d'une conférence téléphonique.

Le médicament sera disponible aux États-Unis avant la fin de l'année.

Le SFC est une maladie héréditaire rare causée par des défauts de la lipoprotéine lipase, une enzyme responsable de la décomposition des particules de graisse, ce qui entraîne des niveaux très élevés de triglycérides dans le sang.

Cette maladie provoque des symptômes tels que des douleurs abdominales et, dans les cas les plus graves, une pancréatite aiguë.

Le médicament injectable mensuel Tryngolza de Ionis Pharmaceuticals IONS.O est également approuvé pour traiter cette pathologie. Il a été lancé en décembre 2024 et a rapporté 32 millions de dollars au troisième trimestre 2025.

Redemplo, avec des injections une fois tous les trois mois, offre un calendrier de dosage plus pratique, a déclaré Anzalone à Reuters avant l'approbation.

Le médicament utilise une technologie basée sur l'ARN pour réduire la production d'apolipoprotéine C-III, une protéine qui aide à réguler le métabolisme des graisses.

"Nous pensons que le médicament d'Arrowhead capturera une plus grande part de marché", a déclaré Madison El-Saadi, analyste chez B. Riley Securities, avant la décision, ajoutant que Redemplo a un meilleur profil que Tryngolza de Ionis.

Les analystes s'attendent en moyenne à ce que le médicament rapporte environ 1,4 milliard de dollars d'ici 2031, selon les données compilées par LSEG.

Dans une étude de stade avancé portant sur 75 patients, Redemplo a réduit de 80 % les triglycérides, une caractéristique clé de la maladie, et de 83 % le risque de pancréatite par rapport à un placebo.

Arrowhead a conclu un partenariat avec Sanofi SASY.PA pour Redemplo, donnant au fabricant français les droits exclusifs de développement et de commercialisation du médicament en Grande Chine.