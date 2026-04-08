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La FDA américaine approuve le kit de dépistage à domicile du cancer du col de l'utérus de Waters
information fournie par Reuters 08/04/2026 à 16:04

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'un mouvement d'actions)

Le fabricant d'équipements de laboratoire Waters WAT.N a déclaré mercredi que la Food and Drug Administration américaine avait autorisé l'utilisation de son kit de dépistage à domicile du cancer du col de l'utérus avec un test HPV approuvé, ce qui pourrait améliorer la détection précoce et réduire le nombre de décès dus à ce cancer.

Les actions de la société ont augmenté d'environ 4 % dans les premiers échanges.

* Selon Waters, environ 60 % des cancers du col de l'utérus surviennent chez des personnes qui ne se font pas dépister ou qui se font dépister moins souvent que ce qui est recommandé.

* Le kit d'auto-collecte, testé avec le test HPV Onclarity de BD BDX.N , est conçu pour détecter tous les types de papillomavirus humains à haut risque, a ajouté Waters.

* Les patients peuvent prélever un échantillon à domicile et l'envoyer par la poste à un laboratoire, dont les résultats seront communiqués à leur prestataire de soins de santé, a indiqué la société.

* L'Organisation mondiale de la santé estime qu'une infection persistante du col de l'utérus par le papillomavirus, si elle n'est pas traitée, est à l'origine d'environ 95 % des cancers du col de l'utérus.

* La société a indiqué qu'elle avait collaboré avec l'Institut national du cancer des États-Unis pour confirmer l'exactitude du prélèvement d'échantillons à domicile.

* Waters a indiqué qu'elle mettait en place des partenariats pour que le kit soit disponible sur ordonnance dans tout le pays au cours des prochains mois.

* La société a indiqué que le kit devrait être couvert par les assurances privées ainsi que par les programmes fédéraux tels que Medicare et Medicaid.

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