La FDA américaine approuve la version injectable du traitement anticancéreux à succès Keytruda de Merck

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails tout au long de l'ouvrage) par Kamal Choudhury et Sriparna Roy

La Food and Drug Administration (FDA) a annoncé vendredi qu'elle avait approuvé une nouvelle formulation du traitement anticancéreux à succès Keytruda de Merck MRK.N qui peut être administrée sous la peau, offrant ainsi une version plus pratique de l'immunothérapie anticancéreuse largement utilisée.

Cette initiative marque un changement important dans la manière dont l'une des immunothérapies anticancéreuses les plus vendues au monde peut être administrée, ce qui pourrait améliorer l'expérience des patients et l'efficacité des cliniques.

Elle s'inscrit également dans la stratégie de Merck visant à défendre la part de marché du Keytruda face à la concurrence des biosimilaires.

La nouvelle version, appelée Keytruda Qlex, peut être administrée en une ou deux minutes seulement, selon le dosage, a déclaré Nancy Ibach, vice-président associé de l'oncologie aux États-Unis chez Merck, alors qu'une perfusion IV prend généralement environ 30 minutes.

La dose recommandée pour l'injection est de 395 mg toutes les trois semaines ou de 790 mg toutes les six semaines.

Keytruda, approuvé pour la première fois en 2014, est utilisé pour traiter plusieurs types de cancer. Il a généré près de 30 milliards de dollars de ventes mondiales l'année dernière.

Merck a déclaré qu'il s'attendait à ce que la version injectable soit disponible aux États-Unis à la fin du mois de septembre, afin d'encourager l'adoption du médicament avant l'expiration prévue du brevet en 2028.

Lors des essais cliniques, la nouvelle version de l'anticancéreux s'est révélée tout aussi efficace que sa formulation intraveineuse.

Le fabricant de médicaments a déclaré plus tôt cette année qu'il s'attendait à ce que l'adoption maximale de la version injectable atteigne 30 à 40 % des patients sous Keytruda d'ici deux ans.

Merck est le troisième fabricant de médicaments à mettre sur le marché un traitement anticancéreux sous-cutané, après le

ROG.S Tecentriq Hybryza de Roche et le BMY.N Opdivo Qvantig de Bristol Myers Squibb.

Bien qu'il soit le troisième à entrer sur le marché, Merck estime que son temps d'injection plus rapide et ses options de dosage flexibles offrent un profil différencié.