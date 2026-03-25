La FDA américaine approuve la thérapie de Denali contre les maladies génétiques chez l'enfant

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La Food and Drug Administration américaine a approuvé la thérapie de Denali Therapeutics

DNLI.O pour traiter les enfants atteints d'une maladie génétique rare, marquant le premier feu vert réglementaire pour le fabricant de médicaments dans le pays. Toutefois, la poursuite de l'approbation du traitement peut être subordonnée à la vérification du bénéfice clinique dans un essai de confirmation, a déclaré la société mercredi, ajoutant que le traitement sera disponible aux États-Unis sous peu.

Les actions de Denali étaient en hausse de 6,9 % à 22,41 dollars. Commercialisée sous le nom d'Avlayah, la thérapie de remplacement enzymatique vise à traiter le syndrome de Hunter, une maladie génétique rare qui touche environ 500 personnes aux États-Unis, presque exclusivement des hommes, et qui entraîne l'accumulation de certaines molécules de sucre dans le cerveau et le corps.

Causée par une déficience de l'enzyme iduronate-2-sulfatase, cette maladie empêche l'organisme de décomposer de grandes molécules de sucre appelées glycosaminoglycanes.

Les symptômes comprennent des retards de développement, un déclin cognitif et des anomalies comportementales.

Administré en perfusion une fois par semaine, Avlayah a été approuvé pour traiter les symptômes neurologiques chez les patients pédiatriques présymptomatiques ou symptomatiques. L'approbation de la FDA était basée sur un critère de substitution, ou une mesure de remplacement, qui suivait la réduction du sulfate d'héparane, une molécule de sucre liée à des lésions organiques qui s'accumule en raison de la maladie.

Le critère d'évaluation était raisonnablement susceptible de prédire les avantages cliniques d'Avlayah, a déclaré l'équipe d'évaluation de l'organisme de réglementation. Denali mène actuellement un essai pour évaluer le bénéfice clinique du traitement, a déclaré Tracy Beth Hoeg, directrice par intérim du centre d'évaluation des médicaments de la FDA.

L'autorisation d'Avlayah est assortie d'un avertissement encadré, le plus sérieux de l'agence, concernant les réactions allergiques graves associées au médicament.

Depuis 2006, l'Elaprase de Takeda Pharmaceuticals est le seul traitement enzymatique de substitution approuvé par la FDA pour cette maladie aux États-Unis, mais il ne traite que les symptômes physiques tels que la capacité de marcher et la taille de la rate.