La FDA américaine approuve la pilule antipsychotique de Vanda, les actions grimpent

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails sur le médicament tout au long de l'article) par Sneha S K et Kunal Das

La Food and Drug Administration américaine a approuvé le médicament de Vanda Pharmaceuticals

VNDA.O pour le traitement de deux maladies mentales graves, a déclaré la société vendredi, ce qui a fait bondir ses actions de 30 % dans les échanges prolongés.

Le médicament, commercialisé sous le nom de Bysanti, est une pilule antipsychotique visant à traiter la schizophrénie et le trouble bipolaire I aigu.

Le Bysanti, connu sous le nom chimique de milsapéridone, appartient à une classe de médicaments connus sous le nom d'antipsychotiques atypiques qui agissent en bloquant les récepteurs de la dopamine et de la sérotonine dans le cerveau, qui aident à réguler l'humeur, le stress, les idées délirantes et la vivacité d'esprit.

La schizophrénie est une maladie mentale grave qui peut provoquer des hallucinations et des idées délirantes, tandis que le trouble bipolaire se caractérise par des changements d'humeur et d'énergie spectaculaires qui peuvent perturber le sommeil, le jugement et le fonctionnement quotidien.

Vanda a déclaré qu'elle prévoyait de lancer le médicament aux États-Unis au cours du troisième trimestre.

L'autorisation ajoute un autre médicament psychiatrique au portefeuille de Vanda. Fanapt, connu sous le nom chimique d'ilopéridone, est déjà autorisé aux États-Unis pour les mêmes troubles.

Vanda a déclaré que des études indiquent que la milsapéridone se transforme en ilopéridone peu après avoir été absorbée par l'organisme, et que les patients finissent par avoir des niveaux de médicament similaires, qu'ils prennent de la milsapéridone ou de l'ilopéridone. Son profil de sécurité est similaire à celui de l'ilopéridone, a déclaré Vanda.

Cobenfy de Bristol Myers Squibb BMY.N pour la schizophrénie et Caplyta de Johnson & Johnson JNJ.N pour la schizophrénie et la dépression bipolaire I ou II figurent parmi les autres antipsychotiques approuvés.

Vanda étudie également le médicament en tant que traitement d'appoint à prise unique quotidienne pour les troubles dépressifs majeurs, et les résultats sont attendus dans le courant de l'année.

Andrew Tsai, analyste chez Jefferies, a déclaré, avant l'approbation, qu'il serait intéressant de voir comment les ventes de Bysanti évolueront, étant donné qu'il s'agit "essentiellement plus ou moins du même médicament, avec une efficacité et une sécurité similaires" à celles de Fanapt. Il a ajouté que la question se pose de savoir pourquoi les patients choisiraient Bysanti, en particulier si Fanapt devient générique vers la fin de 2027 ou 2028.

Tsai prévoit que les ventes de Bysanti atteindront environ 200 millions de dollars d'ici 2033.