La FDA américaine approuve la forme injectable portable du médicament de Sanofi contre le cancer du sang

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de précisions tout au long du texte)

L'Agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux (FDA) a annoncé vendredi avoir approuvé une version portable du Sarclisa, le médicament de Sanofi contre le cancer du sang SASY.PA , offrant ainsi aux patients atteints de myélome multiple une alternative moins contraignante que les perfusions intraveineuses.

Le médicament peut désormais être administré par voie sous-cutanée à l'aide d'un injecteur portable.

L'autorisation de la FDA constitue une victoire réglementaire pour le laboratoire pharmaceutique français, alors que sa nouvelle directrice générale, Belén Garijo, cherche à renforcer son portefeuille de produits et à apaiser les inquiétudes des investisseurs concernant la dépendance vis-à-vis du Dupixent, son médicament le plus vendu contre l'asthme.

Le mois dernier, Sanofi a nommé Paulo Fontoura au poste de directeur de la R&D.

La nouvelle forme du médicament, baptisée Sarclisa Escena, est administrée à l’aide d’un injecteur portable, un dispositif fixé sur la peau, et est approuvée pour les patients atteints de myélome multiple — un cancer du sang rare qui prend naissance dans la moelle osseuse lorsque les plasmocytes deviennent cancéreux et se multiplient de manière incontrôlable.

L’administration sous-cutanée peut réduire considérablement le temps passé dans les centres de perfusion pour les patients qui suivent des cycles de traitement répétés, tout en allégeant la charge de travail des services d’oncologie et du personnel infirmier.

Une forme intraveineuse de ce médicament avait déjà été approuvée par la FDA link en 2020 pour les patients ayant déjà suivi un traitement et présentant une récidive de myélome multiple.